Эрдоган обсудил с Путиным Африн и зону деэскалации в Идлибе

19 февраля 2018 18:12 (UTC+04:00)

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным последние события в Сирии и операцию "Оливковая ветвь" в Африне, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Кроме того, в ходе переговоров обсуждалось сооружение наблюдательных пунктов в сирийской зоне деэскалации в Идлибе.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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