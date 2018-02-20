БАКУ /Trend/ - В Турции 2018 год объявлен Годом борьбы против эксплуатации детского труда. Об этом говорится в сообщении сайта турецкой «Официальной газеты» (Resmi Gazete).

Согласно информации, начиная с текущего года все государственные структуры Турции, будут бороться против эксплуатации детского труда.

В сообщении отмечается, что в связи с этим по всей территории Турции будут проводиться соответствующие мероприятия.

Отметим, что согласно данным турецких СМИ, сегодня в Турции подвергаются трудовой эксплуатации около двух миллионов детей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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