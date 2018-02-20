Сирийские войска не войдут в Африн – Чавушоглу

20 февраля 2018 12:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сирийские войска не войдут в Африн, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По ловам Чавушоглу, информация о том, что ВС Сирии войдут в Африн не соответствует действительности, однако это не означает, что между властями Сирии и террористами PYD и YPG нет ни какого диалога.

Отметим, что комментируя данный вопрос накануне Чавушоглу сказал, что если сирийские правительственные силы придут в Африн для защиты террористов, Турция не остановит военной операции «Оливковая ветвь».

Накануне сообщалось, что бойцы Сирийских народных сил (СНС) разместятся в Африне для противодействия турецким войскам.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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