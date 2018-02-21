В Турции будет проведена паспортизация животных

БАКУ /Trend/ - В Турции в соответствии с распоряжением министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства стартует процесс паспортизации животных.

Как говорится в сообщении на сайте турецкой «Официальной газеты» (Resmi Gazete), в частности, соответствующие документы будут выданы всем непарнокопытным животным, включая лошадей, ослов и т.д.

Наличие соответствующих документов у перечисленных видов животных будет обязательным, начиная с 31 декабря 2019 года.

В сообщении также отмечается, что в паспортные данные будут внесены все основные сведения, включая дату рождения, породу, состояние здоровья, масть и окрас животных.

Согласно информации, в целях безопасности, числящиеся на балансе ВС и МВД Турции лошади, не будут включены в систему паспортизации.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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