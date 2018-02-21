Через 22 года население Турции может достичь 100 миллионов человек

БАКУ /Trend/ - Согласно прогнозу Института статистики Турции (TUİK) в течение следующих 22 лет население Турции может увеличиться до 100 миллионов человек. Об этом говорится в сообщении TUİK.

В сообщении TUİK отмечается, что ожидается, что к концу 2023 года население Турции превысит 86 миллионов 907 тысяч 367 человек.

«Ожидается, что в 2023 году население Стамбула составит 16,3 миллиона, Анкары 6,1 миллиона, а население Измира 4,6 миллиона человек», - говорится в сообщении Института статистики.

Отметим, что по итогам 2017 года население Турции составило 80,8 миллиона человек.

Согласно данным TUİK по итогам 2017 года 50,2 процента населения Турции составляют мужчины, а 49,8 процента женщины.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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