Граждане Греции турецкого происхождения требуют ареста экс-главы МИД Греции

22 февраля 2018 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Граждане Греции турецкого происхождения требуют ареста экс-главы МИД Греции Теодороса Пангалоса, пишут в четверг турецкий СМИ.

Сообщается, что подобное требование связано с заявлением Пангалоса, который сказал, что «Самый хороший турок, это мертвый турок».

Также сообщается, что лидер турецкой партии «Дружба Равенство и Мир» (Dostluk Eşitlik Barış Partisi) в Греции Мустафа Аличавуш выдвинул иск в отношении Пангалоса.

По мнению Аличавуша, своим заявлением Пангалос угрожает безопасности 150 тысяч турок проживающих в Греции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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