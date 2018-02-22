Анкара предупредила Дамаск о начале военной операции «Оливковая ветвь» - вице-премьер Турции

22 февраля 2018 12:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция предупредила сирийские власти о начале военной операции «Оливковая ветвь», сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Боздага, турецкие власти предупредили Дамаск посредством расположенного в Стамбуле генконсульства Сирии.

Вице-премьер отметил, что сирийские власти были проинформированы о начале и о целях операции в Африне.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Генштаб Турции: с начала операции в Африне ликвидированы более 1,8 тысячи боевиков
Турция 11:02
ВС Турции получили приказ об уничтожении любой силы движущейся в направлении Африна
Турция 10:31
МИД Турции не исключил возможность сотрудничества турецких и сирийских спецслужб
Турция 21 февраля 17:51
ВС Турции освободили в Африне уже 90 населенных пунктов
Турция 21 февраля 16:22
Турция не остановит военную операцию в Сирии - пресс-секретарь президента
Турция 21 февраля 14:04
Турецкая и сирийская разведки могут сотрудничать в общих целях
Турция 21 февраля 13:46
Генштаб Турции сообщил о ликвидации 1780 боевиков с начала операции в Африне
Турция 21 февраля 11:08
В Турции задержаны шесть членов оппозиционной партии за пропаганду терроризма
Турция 21 февраля 09:58
ВС Турции дали отпор силам, которые хотели прорваться в Африн - Эрдоган
Турция 20 февраля 21:03
Граница турецкой провинции Килис с Африном полностью очищена от террористов
Турция 20 февраля 17:25
Свыше 10 процентов сирийского Африна освобождено от террористов
Турция 20 февраля 13:49
Президент Турции сообщил о скором освобождении сирийского Африна
Турция 20 февраля 13:23
Сирийские войска не войдут в Африн – Чавушоглу
Турция 20 февраля 12:10
Турция не получает достаточной поддержки в борьбе с терроризмом в Сирии - министр
Турция 20 февраля 12:08
Генштаб Турции сообщил о ликвидации 1715 боевиков с начала операции в Африне
Турция 20 февраля 11:02
Террористы из PYD и YPG покидают ряд населенных пунктов на севере Сирии
Турция 20 февраля 09:31
В рамках операции «Оливковая ветвь» освобождены 75 населенных пунктов
Турция 20 февраля 09:31
Сирийские войска не войдут в Африн - вице-премьер Турции
Турция 20 февраля 08:34