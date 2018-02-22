Парламент Нидерландов признал т.н. «геноцид армян»

БАКУ /Trend/ - Нижняя палата парламента Нидерландов принял резолюцию, признающую т.н. «геноцид армян», сообщают турецкие СМИ.

При этом, временно исполняющая обязанности главы МИД страны Сигрид Кааг отметила, что правительство Нидерландов не последует примеру парламента. По ее словам, кабинет министров «будет продолжать проявлять сдержанность».

«Обе страны должны совместно сотрудничать, предпринимать шаги для взаимного соглашения и должны расследовать произошедшее», - сказал Кааг.

Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году т.н. "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян. Армяне, усилив пропаганду т.н. "геноцида" в странах мира, добились его признания парламентами некоторых государств.

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