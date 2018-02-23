В Турции начнется строительство третьей подводной лодки

23 февраля 2018 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция приступит к строительству третьей подводной лодки - «Murat Reis», пишут в пятницу турецкие СМИ, со ссылкой на военные источники. Сообщается, что работы по строительству подводной лодки «Murat Reis» начнутся 25 февраля текущего года.

Ожидается, что после строительство подводной лодки «Murat Reis» начнется строительство подводных лодок «Aydınreis», «Seydialireis» и «Selmanreis».

Напомним, что в целом планируется строительство 12 подводных лодок в рамках проекта MİLGEM.

Отметим, что в настоящее время ведется строительство подводных лодок «Piri Reis» и «Hızır Reis».

Ожидается, что строительство подводных лодок «Piri Reis» и «Hızır Reis» завершится в 2021 году.

Напомним, что Турция в 2007 году дала старт проекту MİLGEM, в рамках которого в основном строятся военные корабли.

Отметим, что с 2011 года в Турции в рамках усиления отечественной оборонной промышленности налажено производство мобильных форпостов, хорошо зарекомендовавших себя в борьбе против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), а также производство пистолетов Canik TP9, беспилотников ANKA и другой военной техники.

Турция также ведет разработку отечественной боевой лазерной системы.

Ранее в Турции были проведены испытания отечественной ракеты большой дальности класса «земля-земля».

Получившая название KAAN, новая ракета была запущена с полигона в провинции Синоп на севере Турции и, пролетев 280 километров в заданном направлении, упала в Черном море. Отмечалось, что эти испытания являются последними, после чего ракета будет принята на вооружение турецкой армии.

Ракетная система KAAN производства компании «Рокетсан» была представлена на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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