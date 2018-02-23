Турция и Азербайджан объединили свой потенциал во благо региона – турецкий депутат

23 февраля 2018 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Анкара и Баку объединили свой потенциал во благо региона, сказал руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Неждет Унувар, в ходе состоявшегося в Анкаре семинара, посвященного железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс (БТК).
Об этом говорится в сообщении, поступившем из парламента Турции.

Руководитель межпарламентской группы отметил, что Азербайджан и Турция также реализовали ряд важных энергических проектов мирового уровня.
«TANAP и трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан являются одними из наиболее важных проектов, реализованных по инициативе Азербайджана и Турции», - сказал Унувар.

По словам руководителя межпарламентской группы, железная дорога БТК способствует развитию региона, а также является наглядным примером высоких отношений Турции и Азербайджана.

Отметим, что 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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