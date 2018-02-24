Генштаб Турции о числе ликвидированных в Африне террористов

24 февраля 2018 11:25 (UTC+04:00)

С начала операции «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн ликвидированы 1931 террориста, говорится в сообщении турецкого Генштаба, распространенном в субботу.

В частности, за минувший день в Африне были ликвидированы 58 членов террористических организаций PYD, YPG и ИГ.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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