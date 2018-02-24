Турция продолжит обеспечивать безопасность границ и устранять любые источники угроз - Эрдоган

24 февраля 2018 20:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция продолжит обеспечивать безопасность границ и устранять любые источники угроз. Об этом в субботу заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в провинции Кахраманмараш, сообщают турецкие СМИ.

Глава турецкого государства отметил, что никто не вправе требовать от Анкары ответа за шаги по устранению угроз границам Турции.

"Турция продолжит обеспечивать безопасность границ и устранять любые источники угроз. Турция и ее армия не боятся врагов. Операция в Африне - наглядное тому свидетельство", - сказал Эрдоган, напомнив о том, что протяженность турецко-сирийской границы составляет 911 км.

Президент Турции привлек внимание к утверждениям о гибели гражданского населения в рамках антитеррористической операции "Оливковая ветвь" на северо-западе Сирии.

"Традиции и культура турецкого народа не допускают убийства мирных жителей, чего не скажешь о тех, кто ныне критикует Анкару", - подчеркнул турецкий лидер.

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