В Турции в результате ДТП пострадали не менее 23 человек

25 февраля 2018 03:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Не менее 23 человек получили ранения в результате ДТП в турецкой провинции Анталья с участием автобуса, который перевозил военных, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, ДТП произошло в субботу в 22.30 по местному времени в провинции Анталья. Водитель не справился с управлением, и автобус перевернулся. В результате были ранены 22 военных и водитель автобуса.

Военные возвращались из Аланьи, где обеспечивали безопасность на футбольном матче.

Раненые военные были доставлены в больницы Антальи, их состояние удовлетворительное.

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