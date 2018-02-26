Турция разрабатывает новую технологию для бронеавтомобилей

БАКУ /Trend/ - Турция разрабатывает технологию для бронеавтомобилей «Ejder Yalçın 4x4» не требующих наличие водителя и экипажа, говорится в сообщении компании производителя бронеавтомобилей - «Nurol Makina».

В сообщении отмечается, что в настоящее время ведутся работы по разработке технологии, которая позволит управлять бронеавтомобилем без экипажа и водителя.

Отметим, что армии ряд стран используют бронеавтомобили «Ejder Yalçın 4x4», в частности, ранее в Катар было поставлено 400 таких бронеавтомобилей.

Отметим, что с 2011 года в Турции в рамках усиления отечественной оборонной промышленности налажено производство мобильных форпостов, хорошо зарекомендовавших себя в борьбе против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), а также производство пистолетов Canik TP9, беспилотников ANKA и другой военной техники.

Турция также ведет разработку отечественной боевой лазерной системы.

Ранее в Турции были проведены испытания отечественной ракеты большой дальности класса «земля-земля».

Получившая название KAAN, новая ракета была запущена с полигона в провинции Синоп на севере Турции и, пролетев 280 километров в заданном направлении, упала в Черном море. Отмечалось, что эти испытания являются последними, после чего ракета будет принята на вооружение турецкой армии.

Ракетная система KAAN производства компании «Рокетсан» была представлена на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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