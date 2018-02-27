ДТП в Турции – есть раненые

27 февраля 2018 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате столкновения трех автомобилей в Стамбуле по предварительным данным получили ранения 10, и погибло три человека, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что все пострадавшие являются турецкими гражданами и были доставлены в ближайшие больницы.

Отметим, что в январе текущего года, согласно отчету Управления полиции Турции, в стране зарегистрировано 32 256 ДТП, в которых погибли 252 человека.

За первый месяц 2018 года в результате ДТП в общей сложности пострадало 20 306 человек.

За отчетный период причиной 11 387 ДТП стало управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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