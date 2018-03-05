Макрон и Эрдоган заявили, что будут искать политическое решение кризиса в Восточной Гуте

5 марта 2018 02:24 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в воскресенье телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсудил с ним напряженную ситуацию в сирийской Восточной Гуте. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном Елисейским дворцом, передает ТАСС.

"Президент поделился с собеседником своей глубокой обеспокоенностью и заявил, что меры должны быть приняты немедленно, особенно со стороны Ирана и России, чтобы Дамаск принял резолюцию ООН, выдал необходимые разрешения гуманитарным конвоям и обеспечил эвакуацию раненых, обеспечив для этого гуманитарную паузу под контролем ООН", - отмечается в пресс-релизе.

Президенты выразили намерение "продолжить поиски политического решения" ситуации в Сирии совместно со всеми партнерами и представителями сирийской оппозиции.

Макрон также поблагодарил турецкого лидера за решение выделить $5 млн для финансирования деятельности антитеррористического контингента Группы пяти зоны Сахеля.

Шестая гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте утром в воскресенье, однако боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор. По данным агентства Reuters, ООН приостановила в воскресенье отправку конвоя с гуманитарной помощью в регион.

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