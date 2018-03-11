Иранские спасатели доберутся до места падения турецкого самолета через 3-4 часа

11 марта 2018 22:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иранские спасатели смогут добраться до места крушения турецкого частного самолета, разбившегося на западе страны, не ранее чем через три часа, сообщил глава турецкого отделения общества Красного полумесяца Керем Кынык в своем Twitter.

"Думаем, что иранским спасателям из общества Красного полумесяца понадобится как минимум 3-4 часа, чтобы добраться до места крушения. Погодные условия очень плохие", — сообщил Кынык в Twitter.

Он также привел список пассажиров, находившихся на борту самолета, среди которых дочь главы Başaran Holding Хюсейна Башарана Мина Башаран.

Отметим, что одиннадцать человек, включая трех членов экипажа, погибли в результате крушения самолета, принадлежащего турецкой инвестиционной компании Başaran Holding, в Иране.

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