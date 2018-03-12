Турция и Россия обсудят региональные вопросы

БАКУ /Trend/ - Региональные вопросы будут обсуждены во время визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Москву, говорится в сообщении турецкого МИД, распространенном в понедельник.

Визит Чавушоглу в Москву пройдет 12-14 марта.

В его рамках глава МИД примет участие в шестом заседании совместной группы стратегического планирования России и Турции.

Ожидается участие Чавушоглу также в открытии международной туристической выставки отдыха и путешествий, которая пройдет в Москве 14-16 марта.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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