Крупное ДТП в Турции: 6 погибших, 19 раненых

БАКУ /Trend/ - В городе Османджик северного турецкого района Чорум произошло крупное ДТП с участием автобуса. Об этом во вторник сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате ДТП погибли шесть человек, 19 получили ранения. Не исключается, что число погибших может возрасти.

Отмечается, что автобус врезался в припаркованный грузовой автомобиль.

Отметим, что согласно отчету Управления полиции Турции, в январе текущего года в стране были зарегистрированы 32 256 ДТП, в результате которых погибли 252 человека.

За январь в ДТП пострадали 20 306 человек.

За отчетный период причиной 11 387 ДТП стало управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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