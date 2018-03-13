Число погибших в ДТП с участием автобуса в Турции достигло 13

13 марта 2018 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Число погибших в ДТП, произошедшем в турецкой провинции Чорум на севере страны, достигло 13, пишут во вторник турецкие СМИ.

Напомним, что сегодня утром в провинции Чорум автобус врезался в припаркованный грузовой автомобиль.

О причинах ДТП не сообщалось.

Отметим, что согласно отчету Управления полиции Турции, в январе текущего года в стране были зарегистрированы 32 256 ДТП, в результате которых погибли 252 человека.

За январь в ДТП пострадали 20 306 человек.

За отчетный период причиной 11 387 ДТП стало управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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