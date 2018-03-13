ВС Турции оставили коридор для выхода мирного населения из города Африн – СМИ

БАКУ /Trend/ - ВС Турции оставили коридор для выхода мирного населения из сирийского города Африн, пишут во вторник турецкие СМИ со ссылкой на военные источники.

Сообщается, что коридор для выхода мирного населения из Африна будет открыт в течение нескольких дней.

Согласно данным СМИ, ВС Турции и силы свободной сирийской армии (ССА) готовятся к проведению военной операции для освобождения населенного пункта Мабатлы на северо-западе Африна.

Отметим, что сегодня Генштаб Турции завял о том, что ВС Турции и силы Свободной сирийской армии (ССА) полностью окружили Африн.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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