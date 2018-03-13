В Турции назвали дату закладки фундамента АЭС "Аккую"

Закладка фундамента АЭС "Аккую" произойдет 3-4 апреля, заявил во вторник в ходе своего визита в РФ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

"Отношения между нашими странами очень стремительно развиваются… в начале апреля будет закладка первой российской АЭС "Аккую" в Турции",- сказал Чавушоглу на встрече со студентами в МГИМО. Он отметил, что это произойдет в рамках совета сотрудничества высшего уровня, который пройдет 3-4 апреля.

В качестве позитивного примера развития отношений он также привел прокладку второй ветки газопровода "Турецкий поток".

Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на пуск первого блока АЭС в 2023 году.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью, Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.