Чавушоглу: Президенты Турции и России встретятся 3 апреля в Анкаре

14 марта 2018 13:06 (UTC+04:00)

Совет сотрудничества высшего уровня Турции и России с участием президентов двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина пройдет 3 апреля в Анкаре. Об этом сообщил в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на открытии переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

"Наша встреча носит подготовительный характер в преддверии проведения 3 апреля в Анкаре очередного заседания Совета сотрудничества высшего уровня, - сказал он. - Наряду с развитием двусторонних отношений по углублению есть взаимный интерес по расширению сотрудничества в решении региональных вопросов".

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