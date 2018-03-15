ВВС Турции бомбят позиции РПК на севере Ирака

15 марта 2018 09:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции наносят удары по позициям террористической РПК на севере Ирака, говорится в заявлении Генштаба Турции, распространенном в четверг.

Военно-воздушная операция на севере Ирака проводится в районе Зап.

В ходе операции уничтожены 10 объектов РПК и восемь террористов.

Отметим, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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