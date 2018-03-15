В Стамбуле столкнулись два трамвая – есть раненные

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле произошло столкновение двух трамваев, пишут в четверг турецкие СМИ. Сообщается, что в результате столкновения трамваев получили ранения 11 человек.
Сообщается, что на место происшествия прибыли бригады спасателей и пожарных. СМИ пишут, что все пострадавшие были доставлены в городскую больницу.
Состояние пострадавших оценивается как нормально.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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