Эрдоган и Меркель обсудили двусторонние отношения

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что стороны обсудили двусторонние отношения, отношения между Турцией и ЕС и региональные вопросы.

Эрдоган также поздравил Меркель с официальным вступлением в должность канцлера.

Оба лидера подчеркнули решимость придать импульс диалогу и сотрудничеству между Турцией и Германией. Была отмечена необходимость борьбы с террористическими организациями.

Сообщается, что Эрдоган проинформировал Меркель о деталях операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне.

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