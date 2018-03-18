ВС Турции взяли Африн под полный контроль – Эрдоган

18 марта 2018 12:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Формирования "Сирийской свободной армии" (ССА) и подразделения ВС Турции вошли в Африн и взяли его под контроль, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в воскресенье турецкие СМИ.

"Сегодня в 8.30 при поддержке ВС Турции подразделения ССА вошли в Африн, установив над городом полный контроль. Большая часть террористов бежала из города. Турецкие военные и сирийская оппозиция обезвреживают оставленные ими мины- ловушки. Сейчас над Африном развеваются флаг Турции и знамя Сирийской свободной армии", - сказал он.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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Azernews Newspaper
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