Турция не завершила операцию «Оливковая ветвь» - пресс-секретарь президента

БАКУ /Trend/ - Турция еще не завершила операцию «Оливковая ветвь», которая направлена на уничтожение террористов, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщают в понедельник турецкий СМИ.

По словам Калына, в настоящее время ВС Турции в рамках операции «Оливковая ветвь» осуществляют разминирование улиц и площадей в Африне.

Пресс-секретарь отметил, что Турция также приступила к оказанию гуманитарной помощи мирному населению Африна.

Отметим, что 18 марта ВС Турции и ССА освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией (ССА) военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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