Террористы в Арфине использовали американское оружие – вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Террористы в сирийском Африне использовали американские вооружения, сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Боздага, после освобождения Африна от террористов PYD и YPG, ВС Турции выявили несколько складов с американскими боеприпасами. Вице-премьер

также отметил, что операция «Оливковая ветвь» стала примером борьбы с терроризмом.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией (ССА) военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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