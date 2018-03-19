ВС Турции не завершили начатую в Африне работу – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - ВС Турции не завершили начатую в Африне работу, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Он отметил, что в настоящее время ВС Турции и силы Свободной сирийской армии (ССА) проводят разминирование улиц и площадей в Африне.

Эрдоган также отметил, что в рамках операции «Оливковая ветвь» в целом уничтожено 3 622 террориста.

Отметим, что 18 марта ВС Турции и ССА освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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