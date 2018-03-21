ВС Турции и ССА продолжают поиск мин и СВУ в Африне

БАКУ /Trend/ - ВС Турции и силы Свободной сирийской армии (ССА) после взятия под полный контроль центра сирийского Африна продолжают поиск мин и самодельных взрывных устройств, сообщают турецкие СМИ.

Как отмечает Генштаб Турции, в южной части города за последние три дня были уничтожены 46 мин и СВУ.

Отмечается, что к поиску также привлечены собаки-детекторы.

Отметим, что 18 марта ВС Турции и ССА освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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