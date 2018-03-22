ВС Турции ликвидировали одного из самых опасных террористов РПК

БАКУ /Trend/ - ВС Турции ликвидировали в сирийском Африне одного из наиболее опасных террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) - Сонгюля Джошкуна. Об этом сообщают в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что ранее Джошкун активно участвовал в боевых действиях против ВС Турции на севере Ирака.

Согласно данным СМИ, наряду с Джошкуном, также были ликвидированы свыше 20 боевиков террористических организаций PYD и YPG.

Отметим, что 18 марта ВС Турции и ССА освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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