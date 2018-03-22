Генштаб Турции заявил об уничтожении 50 членов РПК на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - В рамках военной операции против террористической организации РПК на севере Ирака ВС Турции уничтожили 50 террористов, говорится в сообщении Генштаба Турции.

В сообщении отмечается, что операции против РПК на севере Ирака будут продолжены.

Отметим, что накануне в рамках операции против РПК на севере Ирака было уничтожено 30 членов РПК.

Отметим, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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