Эрдоган и Трамп обсудят ситуацию в регионе - МИД Турции

22 марта 2018 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудят ситуацию в регионе, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Чвушоглу, сегодня лидеры двух стран проведут телефонный разговор в ходе, которого будет обсужден ряд вопросов.
Глава МИД также отметил, что Эрдоган и Трамп периодически проводят телефонные разговоры.

Отметим, что 18 марта ВС Турции и ССА освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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