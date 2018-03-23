Сирийские беженцы в Турции начали возвращаться в Африн – Генштаб

БАКУ /Trend/ - Сирийцы, которые были вынуждены покинуть Африн и переселиться в Турцию, начали возвращаться в свои дома, сказала глава Генштаба ВС Хулуси Акар, говорится в сообщении Генштаба, распространенном в пятницу.



В сообщении отмечаемся, что ВС Турции в рамках операции «Оливковая ветвь» уделяли особое внимании тому, чтобы не пострадало мирное население и не нанести ущерба историческим ценностям.

Отметим, что 18 марта ВС Турции и Свободная сирийская армия освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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