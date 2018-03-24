ДТП в Турции, есть погибшие

БАКУ /Trend/ - В результате ДТП в центральной турецкой провинции Аксарай, по предварительным данным, погибли четыре и пострадали 27 человек, пишут в субботу турецкие СМИ.

Отмечается, что все они граждане Турции.

О других деталях ДТП не сообщается.

В феврале этого года, согласно отчету управления полиции Турции, в стране были зарегистрированы 60 800 ДТП, в которых погибли 343 человека.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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