Эрдоган выразил соболезнования Владимиру Путину

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил главе РФ Владимиру Путину соболезнования в связи с многочисленными жертвами при пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщают понедельник турецкие СМИ.

"От имени турецкого народа и от себя лично выражаю соболезнования народу и властям России, семьям погибших терпения", - говорится в послании Эрдогана.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.

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