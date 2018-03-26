Турция надеется на дальнейшее налаживание отношений с ЕС - президент

26 марта 2018 23:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция надеется на преодоление сложностей в отношениях с Европейским союзом. Об этом, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в болгарской Варне по окончании встречи с лидерами ЕС, пишут турецкие СМИ.

"Мы надеемся, что мы оставили этот сложный период с ЕС и лидерами ЕС позади", - сказал Эрдоган.

Глава Турецкой республики отметил, что Турция ожидает следующего транша помощи от Евросоюза, так как пока Анкара получила только 1,8 миллиарда евро из обещанных ЕС 3 миллиардов для контроля миграции.

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