В сирийском Африне погибли двое турецких военнослужащих

БАКУ /Trend/ - В результате подрыва взрывного устройства в сирийском городе Африн, погибли двое турецких военнослужащих, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном во вторник.

Согласно сообщению Генштаба Турции инцидент произошел 26 марта.

О других деталях происшествия не сообщается.

ВС Турции и отряды Совободной сирийской армии (ССА) 18 марта освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной с ССА военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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