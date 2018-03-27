Турция надеется, что ЕС станет очагом подлинной демократии - МИД

БАКУ /Trend/ - Турция надеется, что ЕС станет очагом подлинной демократии, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают во вторник турецкие СМИ.



Чавушоглу отметил, что, к большому сожалению, в ряде стран ЕС существует ряд проблем в отношениях с Турцией.

«ЕС использует в отношении Турции двойные стандарты, но это не означает, что все страны ЕС не хотят видеть Турцию в составе ЕС», - сказал Чавушоглу.

Напомним, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция не нуждается в ЕС, тем не менее Евросоюз в кратчайшие сроки должен принять окончательное решение относительно членства Анкары в этой структуре.

По словам Йылдырыма, в ЕС за последние годы сильно выросла исламофобия, что может привести Европу к серьезному кризису.

Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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