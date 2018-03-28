Заместитель помощника госсекретаря США посетит Турцию и Ирак

28 марта 2018 09:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заместитель помощника секретаря Государственного департамента США по военно-политическим вопросам Тина Кайданов посетит Турцию и Ирак, пишут в среду турецкие СМИ, со ссылкой на дипломатические источники.

Сообщается, что визит Кайданов в Анкару состоится 28 марта, после чего помощника секретаря посетит Багдад.

В рамках визита Кайданов в Анкару ожидается обсуждения ситуации в Сирии, региональной безопасности, а также военной операции «Оливковая ветвь»

О других деталях визита не сообщается.

Отметим что накануне в 27 марта ВС Турции в рамках операции «Оливковая ветвь» освободили город Тель-Рифат.

ВС Турции и Свободная сирийская армия (ССА) 18 марта освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной с ССА военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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