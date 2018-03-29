Террористические организации ИГ и РПК являются «продуктом» ряда сил - премьер-министр Турции

БАКУ /Trend/ - Террористические организации «Исламское государство» (ИГ), РПК, PYD иYPG являются продуктом и проектом ряда внешних сил, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, перед визитом в Боснию и Герцеговину, сообщают в четврег турецкие СМИ.
Йылдырым отметил, что имеется множество доказательств тому, что, не смотря на чисто внешние «идеологические разногласия» между перечисленными террористическими организациями, при необходимости все они могут мгновенно объединиться и действовать сообща.
Премьер-министр также отметил, что эти террористические организации не представляют ни Ислам, не этнических курдов.
«Турция, как и ранее, будет последовательно бороться с этими террористическими организациями», - сказал Йылдырым.
Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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