В Турции задержаны свыше 30 членов РПК

БАКУ /Trend/ - В рамках антитеррористических операций проведенных в шести провинциях Турции задержаны 34 члена РПК, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что все задержанные являются гражданами Турции и пять из них женщины.

О других деталях антитеррористической операции не сообщается.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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