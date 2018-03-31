Основные события марта 2018 года в Турции

Руфиз Хафизоглу

Март 2018 года можно считать месяцем победы для Турции, так как именно в марте ВС Турции полностью освободили административный центр сирийского района Африн.

Март также запомнился рядом других важных политических и экономических событий в Турции

Какие же важные события произошли в марте 2018 года в Турции?

ВС Турции полностью освободили административный центр Африн

Президент Эрдоган заявил о том, что ВС Турции и силы Свободной сирийской Армии (ССА) освободили административный центр сирийского района Африн от террористов PYD и YPG. После освобождения административного центра Турция направила в Африн гуманитарную помощь, а также заявила о начале восстановлении инфраструктуры города.

После установления полного контроля над Африном, Эрдоган заявил, что ВС Турции могут войти в Синджар на севере Ирака для борьбы с РПК.

«Если правительство Ирака будет медлить в борьбе с РПК, то ВС Турции смогут решить этот вопрос быстро», - сказал Эрдоган.

Генштаб Турции обнародовал число погибших за все время турецких военных операций в Сирии

Военную операцию «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн можно считать одной из наиболее успешных операций ВС Турции. В то же время, не было зафиксировано ни одного случая насилия или жестокости со стороны ВС Турции не только в отношении мирного населения, но и в отношении оказавшихся в плену боевиков.

В рамках операции «Оливковая ветвь» погибли 51 турецких военнослужащих и получили ранения 255 военных. В рамках проведения операции в целом было уничтожено около 4 тысяч террористов.

Экспорт оборонной промышленности Турции растет

В начале марта секретариат оборонной промышленности (SSM) Турции заявил о том, что в январе-феврале текущего года экспорт продукции оборонный промышленности Турции вырос на 16,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 258,9 миллиона долларов США.

За указанный период в Великобританию было экспортировано продукции оборонной промышленности на 10,5 миллиона долларов, в Индию на 9,4 миллиона долларов, в Китай на 8,2 миллиона долларов, в Катар на 7,9 миллиона долларов, в Италию на 6,4 миллиона долларов, и в Азербайджан на 5,2 миллиона долларов. Остальной объем экспортированной оборонной продукции - на сумму в 191 миллионов долларов пришелся на долю других стран. За последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов

В Анкаре усилены меры безопасности

Полиция Анкары усилила меры безопасности в столице Турции после заявления американской дипломатической миссии о том, что посольство США в Анкаре приостановит работу 5 марта, из соображений безопасности. Также были усилены меры безопасности в местах, где проживают граждане США. После этого в ряде провинций Турции, а также в Анкаре были проведены рейды в рамках, которых были задержаны около 40 человек, среди которых были граждане Ирака и Сирии.

Turkish Airlines (THY) намерена увеличить число местных пилотов

Генеральный директор авиакомпании THY Билал Экши в интервью турецкой прессе заявил о том, что компания намерена увеличить число местных пилотов. Он отметил, что для этого в 2016 году в провинции Айдын на западе Турции был создан учебно-тренировочный центр, где обучается 250 человек.

В настоящее время в THY работает около 800 иностранных пилотов. Ожидается, что учебно-тренировочные центры Турции ежегодно будут выпускать около 400 местных пилотов при ежегодной потребности THY в 500 человек. Авиакомпания THY нацелена на то, чтобы до 2023 года все ее пилоты были местными гражданами. По итогам 2017 года, число турецких пилотов, работающих в компании, составило 2,611 тысячи человек.

В Турции задержали двух греческих военнослужащих - напряженность между Афинами и Анкарой растет

Второго марта двое греческих военных незаконно проникли на территорию Турции и были задержаны. Инцидент произошел в лесном массиве в районе реки Эврос, по которой проходит граница между двумя странами.

В Генштабе ВС Греции подчеркнули, что среди задержанных турецкими солдатами греческих военнослужащих оказался один младший офицер.

Комментируя данный инцидент вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что Турция не будет экстрадировать двух греческий военных которые незаконным путем перешли границу страны. После чего, 7 марта официальный представитель МИД Турции Хами Аксой выступил с резкой критикой в адрес президента Греции Прокописа Павлопулоса и призвал его уважать территориальную целостность Турции.

Данное заявления было сделано в ответ на высказывания президента Павлопулоса о том, что «Греция должна вернуть свои исторические земли, и в случае необходимости мы можем пойти путем наших отцов».



Разбился самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding

В Иране 11 марта потерпел крушение самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding летевший из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул. На его борту находились 11 человек, в том числе трое членов экипажа. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности на западе Ирана. После удара о землю лайнер загорелся. Позднее представитель ведомства по чрезвычайным ситуациям Ирана сообщил о гибели всех пассажиров и экипажа. После чего Турция направила в Иран комиссию по расследованию крушения частного

Эрдоган перенес дату открытия моста «Чанаккале-1915» на год вперед

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перенес дату открытия моста «Чанаккале-1915», которая была запланирована на 2023 год. По словам Эрдогана, открытие моста «Чанаккале-1915» состоится 18 марта 2022 года.

Строительство моста «Чанаккале-1915», который станет самым длинным подвесным мостом в мире, началось в марте 2017 года. Мост не только соединит полуостров Гелиболу с районом Лапсеки, но и позволит сократить время транспортировки грузов из Европы в Эгейский и Западно-средиземноморский регионы Турции в обход Стамбула.

Турция направила Германии вторую ноту протеста

В связи с поджогом здания мечети и турецкого культурного центра в Берлине Турция направила второю ноту протеста Германии. Первую ноту протеста Турция направила Германии 12 марта. Турция призвала Германию внимательнее относиться к безопасности турецких граждан и привлечь преступников к ответственности. С начала 2018 года в Германии были совершены нападения на 28 мечетей. В 2017 году в Германии были совершены нападения на 100 мечетей.

Турция испытала баллистические ракеты

В Турции проведены успешные испытания первых баллистических ракет отечественной разработки "Гёкдоган" и "Боздоган"

Ракеты являются совместной разработкой Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности страны.

Впервые они были представлены на Международной выставке продукции оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.

«Дело Скрипаля» не в интересах Турции

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг внес ясность в «Дело Скрипаля» и отметил, что Турция не намерена предпринимать каких-либо мер в отношении России в связи с этим инцидентом. "Кризис касается отношений России и Великобритании. Они должны решить этот вопрос между собой", - сказал вице-премьер.

Премьер Турции о будущем ЕС

Комментируя отношения Турции и ЕС, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отметил, что внутренние проблемы ЕС угрожают существованию этой структуры. При этом премьер-министр сказал, что, не смотря на противоречивые шаги ЕС в отношении к Турции, Анкара является сторонником развития отношений с этой структурой. В то же время, лидер турецкой оппозиции Девлет Бахчели сказал, что Турция не нуждается в ЕС. Бахчели отметил, что Турция не является той страной, которая станет действовать под диктовку ЕС.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.



Турция намерена принимать свыше 30 миллион туристов, а также упрощает систему регистрацию компаний

Турция рассчитывает на приезд свыше 30 миллионов зарубежных туристов в 2018 году, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Он отметил, что 2018 год в Турции будет прибыльным для сферы туризма. Йылдырым также отметил, что в Турции будет упрошена система регистрации компаний.

По итогам 2017 года доходы Турции от туризма выросли на 18,9 процента по сравнению с показателями 2016 года, и составили 26,283 миллиарда долларов США.

По итогам 2017 года Турцию посетили 32,4 миллиона туристов, что на 27,84 процента превышает показатели 2016 года.

В 2017 году в Турции были зарегистрированы 58 422 иностранных компаний.

По итогам 2017 года число зарегистрированных в стране немецких компаний составило 428, сирийских - 256, иранских - 231, российских - 146. Остальные компании приходятся на долю других стран.

В 2017 году количество зарегистрированных в Турции зарубежных компаний выросло на 14,38 процента по сравнению с 2016 годом.

Руфиз Хафизоглу, глава Арабской службы новостей Trend

Твиттер: @rhafizoglu

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