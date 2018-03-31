МВД Турции о числе ликвидированных внутри страны террористов

БАКУ /Trend/ - В рамках операции против боевиков террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Турции с 24 по 30 марта было ликвидировано 90 боевиков, говорится в сообщении МВД Турции, распространенной в субботу.

В сообщении отмечается, что операции по ликвидацию террористов были проведены в восточных провинциях Турции - Мардин, Битлис и Бингел.

«Операции по ликвидации террористов будут продолжены на территории Турции и на севере Ирака», - говорится в сообщении МВД Турции

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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