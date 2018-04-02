ВВС Турции провели операцию в горной части сирийского района Африн

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции провели военную операцию по ликвидации террористов PYD/YPG, которые после освобождения сирийского района Африн скрываются в горах, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенной в понедельник.

В сообщении отмечается, что операция по ликвидации террористов была проведена около населенного пункта Ражо.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступил к совместной с ССА военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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