Европа может столкнуться с большими проблемами - премьер-министр Турции

3 апреля 2018 09:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Если Турция перестанет сдерживать поток беженцев в направлении ЕС, то Европа может столкнуться с большими проблемами, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают во вторник турецкие СМИ.
Йылдырым отметил, что если Турция допустит поток беженцев в Европу, то туда, под видом мигрантов попадут также и террористы.

«Евросоюз должен быть благодарен Турции за все это, тем не менее, ЕС продолжает применять двойные стандарты по отношению к вопросу полноправного членства Турции в европейской организации», - сказал премьер Турции.

Напомним, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция не нуждается в ЕС, тем не менее, Евросоюз в кратчайшие сроки должен принять окончательное решение относительно членства Анкары в этой структуре.

По словам Йылдырыма, в ЕС за последние годы сильно выросла исламофобия, что может привести Европу к серьезному кризису.

Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Анкара не остановит антитеррористические операции в регионе – премьер-министр Турции
Турция 31 марта 11:15
Иран не против военных операций Турции в регионе – премьер-министр Турции
Турция 31 марта 10:37
Террористические организации ИГ и РПК являются «продуктом» ряда сил - премьер-министр Турции
Турция 29 марта 10:20
В Турции будет упрошена система регистрации компаний - премьер-министр Турции
Бизнес 28 марта 14:53
Турция надеется, что ЕС станет очагом подлинной демократии - МИД
Турция 27 марта 17:58
Внутренние проблемы ЕС угрожают существованию этой структуры – премьер-министр Турции
Турция 27 марта 14:26
Турция не нуждается в ЕС – лидер оппозиции
Турция 27 марта 14:01
Анкара не даст действовать силам, которые мешают вступлению Турции в ЕС - Эрдоган
Турция 26 марта 17:06
Премьер-министр Турции выразил соболезнования российскому коллеге
Турция 26 марта 13:54
Турция является гарантом безопасности границ ЕС - Правящая партия
Турция 26 марта 12:13
Премьер-министр Турции выступил с поздравлением по случаю праздника Новруз
Турция 21 марта 09:08
Турция обеспечила безопасность в сирийском Африне - премьер-министр
Турция 19 марта 17:21
Турция защищает Европу от терроризма – премьер
Турция 17 марта 10:29
Бинали Йылдырым: Нельзя забывать геноцид в Карабахе, Сирии, Ираке и других странах
Политика 15 марта 15:35
Применение двойных стандартов мешает решению конфликтов на Южном Кавказе – премьер-министр Турции
Нагорно-карабахский конфликт 15 марта 11:00
VI Глобальный Бакинский форум является местом, где обсуждают важные вопросы - премьер-министр Турции
Политика 15 марта 10:41
Бинали Йылдырым: Азербайджан и Турция реализуют проекты глобальной значимости
Политика 14 марта 20:43
Бинали Йылдырым: Реализуемые Азербайджаном и Турцией проекты интересуют Европу и обеспечивают безопасность
Политика 14 марта 19:22