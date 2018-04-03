США вывезли склады боеприпасов с турецкой военно-воздушной базы Инджирлик – СМИ

3 апреля 2018 12:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - США вывезли мобильные склады боеприпасов с военно-воздушной базы Инджирлик в Турции, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что с 20 января по сегодняшний день США в целом вывезли с военно-воздушной базы Инджирлик три мобильных склада.
Отметим, что ранее сообщалось, что ВВС США покинули военно-воздушную базу Инджирлик в Турции до начала военной операции «Оливковая ветвь»: так, к 19 января текущего года ВВС США вывели самолеты F-15, A-10 и F-16 с этой базы.

Самолеты A-10 ВВС США были направлены на военно-воздушную базу в Афганистане.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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