Путин заявил, что договорился с Эрдоганом ускорить сроки поставки С-400

Президент России Владимир Путин заявил, что со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом договорился ускорить сроки поставки Турции комплексов С-400, передает РИА Новости.

"Конечно, обсудили состояние сотрудничества России и Турции в военно-технической области, в частности, ход реализации контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Приняли решение ускорить срок поставки этих высокоэффективных российских оборонительных комплексов", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

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