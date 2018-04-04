Турция получит ЗРК С-400 в июле 2019 года

4 апреля 2018 07:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция получит зенитно-ракетные комплексы С-400 в июле 2019 года. Об этом, как передают турецкие СМИ, написал в социальной сети Twitter генеральный директор Секретариата оборонной промышленности (SSM) Турции Исмаил Демир.

Ранее президент России Владимир на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом в Анкаре заявил, что стороны приняли решение ускорить срок поставки этих высокоэффективных российских оборонительных комплексов.

«Мы изменили дату сдачи систем С-400 в соглашении на июль 2019 года», - написал Демир.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

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